Terror en el Callao: hombre es asesinado a balazos dentro de su camioneta en plena vía pública

Un violento crimen se registró la tarde de este viernes 19 de diciembre en el Callao. Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de su camioneta, en el cruce de la avenida Pérez Salmón con el pasaje Villegas, generando alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 p. m., cuando la víctima, identificada como Enzo Francescoli Araujo, se encontraba estacionada frente a un taller de lubricantes. De manera repentina, sujetos desconocidos se aproximaron y abrieron fuego en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte casi de forma instantánea.

En la escena del crimen, la Policía halló más de 20 casquillos de bala y una cacerina, lo que evidencia la violencia del ataque. La camioneta de la víctima, un vehículo marca Audi, recibió la mayoría de los impactos en la puerta del conductor, donde se encontraba el hombre al momento del atentado.

HABRÍA INTEGRADO BANDA CRIMINAL

Según registros oficiales, en el 2019 fue capturado y acusado de integrar la organización criminal “Los Rápidos y Elegantes del Aeropuerto”, dedicada a interceptar camionetas y furgonetas con mercadería para cometer asaltos. Posteriormente, en 2023, el Poder Judicial ratificó una sentencia de siete años de prisión en su contra.