Sindicato de ladrillera evalúa movilización por asesinato de trabajador en Carabayllo

Desconcertados, ofuscados e indignados se mostraron vecinos y familiares de Hodar Olarte Mercado, quienes se concentraron en los exteriores de la empresa ladrillera Pirámide para realizar un plantón, exigiendo explicaciones y justicia tras el asesinato del trabajador.

Durante la protesta, vecinos destacaron que la víctima era una persona muy conocida en la zona, trabajadora y padre de familia. Además, cuestionaron que la empresa no haya tomado medidas de seguridad pese a los riesgos que enfrentan los trabajadores ante el avance de la extorsión.

El hermano de la víctima informó que, tras comunicarse con las comisarías de Carabayllo y Puente Piedra, la Policía les confirmó que no existe ninguna denuncia por extorsión presentada por la empresa Pirámide, lo que habría impedido el despliegue de patrullaje preventivo en la zona.

CIFRAS

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Vicente Romero, reveló cifras alarmantes sobre el avance de este delito. Señaló que las extorsiones a pequeñas y medianas empresas han crecido de manera exponencial este año y advirtió que más del 80 % de las víctimas no denuncia, lo que podría representar hasta medio millón de personas afectadas a nivel nacional.

Ante este nuevo hecho de violencia, el asesor del sindicato de trabajadores de Cerámicos Peruanos, José Coaquira, anunció que se evalúa una movilización de trabajadores para el lunes 23 de diciembre, como medida de protesta. No se descarta una marcha hacia el Congreso de la República para exigir acciones concretas frente a la inseguridad.