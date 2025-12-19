Tomás Gálvez arremete contra fiscales del Equipo Lava Jato: “Su fracaso ha sido evidente”

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, lanzó duras críticas contra los aún fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, a quienes acusó de apropiarse indebidamente de los casos y de mostrar un evidente fracaso en sus investigaciones.

Como se conoce, el fiscal interino anunció que en los próximos días se procederá a la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, entre ellos el Equipo Especial Lava Jato, al considerar que no han cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados.

Durante una conferencia de prensa, Gálvez cuestionó duramente la labor de los fiscales que lideran dicho equipo y aseguró que han asumido los procesos como si fueran investigaciones personales. “El señor Vela y el señor Domingo se han apoderado de los casos, han actuado como si no se tratara de investigaciones del Ministerio Público”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que, tras diez años de trabajo, los resultados han sido negativos y que existiría un presunto encubrimiento de los investigados. “Han estado diez años investigando y su fracaso ha sido evidente; el encubrimiento también ha sido evidente, y no quieren salir de los casos porque no quieren que se descubra la inmundicia que debe existir al interior”, manifestó.

GÁLVEZ ASEGURA NO TEMER A FISCALES CUESTIONADOS

Finalmente, Tomás Gálvez afirmó que no siente ningún temor frente a Rafael Vela ni a José Domingo Pérez y recordó que los ha denunciado en reiteradas ocasiones. “¿Dónde está el miedo? Los fiscales se aproximan al fiscal de la Nación, no es al revés”, expresó, para luego rematar con una frase polémica: “Las palomas no matan a las escopetas”.