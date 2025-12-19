SJM: Falsos pasajeros encañonan a taxista por aplicativo y se llevan su vehículo

En el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), un taxista por aplicativo se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que delincuentes se hicieran pasar como pasajeros para asaltarlo y llevarse su vehículo.

Los tres facinerosos solicitaron los servicios de la víctima a través del aplicativo correspondiente. Cuando el taxista llegó al punto de encuentro, fue obligado a descender de su unidad y permanecer en el suelo.

Los criminales lo despojaron de su celular, billetera y demás objetos de valor, mientras el taxista permanecía en el suelo encañonado y preso del miedo. Finalmente, los sujetos abordan su auto y se lo llevan con paradero desconocido.

CONSTANTES ASALTOS

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, vecinos de la zona señalaron que la poca iluminación en horas de la noche es aprovechada por los delincuente y solicitaron mayor presencia policial y de serenos para combatir los constantes robos que se suscitan.