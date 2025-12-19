Policía frustra intento de asesinato a fiscal: Sicarios en moto trataron de acribillarla en SMP

El Ministerio Público difundió imágenes de un intento de asesinato contra una de sus fiscales, que logró ser frustrado gracias a la oportuna intervención de un efectivo policial que la resguardaba.

Las grabaciones de una cámara de seguridad muestran cómo dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptan a la víctima, Miriam Maribel Parra Sudario, fiscal del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte.

La fiscal caminaba acompañada del policía por las calles de San Martín de Porres, mientras los sicarios venían siguiéndole los pasos. Afortunadamente, el policía que la acompañaba se percató de la actitud sospechosa de los motorizados y desenfundó su arma de fuego, logrando ahuyentarlos.

RESPALDO

En declaraciones a la prensa, la fiscal Parra Sudario aseguró que se siente "respaldada" por el Ministerio Público y la PNP y señaló que ha solicitado un reconocimiento para el agente policial que la salvó de lo que pudo ser una muerte segura.