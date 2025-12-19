Verano 2025: Playas del sur refuerzan controles ante la llegada masiva de veraneantes

Con el inicio oficial del verano, los distritos costeros del sur de Lima activan sus planes de ordenamiento ante la llegada masiva de veraneantes. En Punta Hermosa, una de las zonas más concurridas, la municipalidad ha puesto en marcha una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso, reforzar la seguridad y garantizar servicios básicos en sus principales playas, empezando por El Silencio, la más extensa del distrito.

Esta temporada, El Silencio incorpora una novedad clave: el ingreso directo del transporte público hasta puntos cercanos a la orilla. En coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), se ha habilitado una ruta que permite el ingreso de cústers y combis por la antigua Panamericana, facilitando el traslado de los bañistas y reduciendo la congestión vehicular hacia otras playas, además de servir como vía alterna ante la reconstrucción de un puente cercano.

Punta Hermosa refuerza accesos, seguridad y servicios para la temporada de verano

En materia de seguridad y atención al público, el distrito ha implementado alarmas comunales, reforzado el trabajo conjunto entre serenazgo, Policía Nacional del Perú y juntas vecinales, y reiterado la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Asimismo, se han habilitado servicios higiénicos, zonas gastronómicas y un tópico de atención con personal de salud, complementado por paramédicos que acompañan los turnos de vigilancia en la playa.

Otras playas del distrito, como Playa Blanca, mantienen restricciones de acceso vehicular debido a su menor extensión, priorizando el uso del espacio para los bañistas. Este mismo esquema de limpieza, control y seguridad se replica en las cinco playas de Punta Hermosa. Más al sur, en Punta Negra, la playa Punta Rocas también ha activado su plan de verano, incorporando espacios recreativos para las familias. No obstante, varias playas aún mantienen bandera roja, a la espera de la evaluación oficial que autorice el ingreso seguro de los visitantes.