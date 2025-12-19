Sucamec advierte sobre riesgos por uso de pirotécnicos no autorizados en fiestas de fin de año

Con la proximidad de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) exhortó a la ciudadanía a informarse adecuadamente antes de adquirir productos pirotécnicos, debido a los riesgos que implica el uso de artefactos no autorizados, especialmente en menores de edad. La entidad recordó que solo determinados tipos de pirotécnicos cuentan con permiso de comercialización para el público general y que su venta está restringida a ferias debidamente autorizadas.

Durante una presentación informativa, el superintendente de la Sucamec, general Rafael Ríos Zavala, explicó que los fuegos artificiales están clasificados en tres categorías. Las clases uno y dos pueden ser adquiridas por personas naturales, siempre que se vendan en puntos formales autorizados, mientras que los de clase tres están reservados exclusivamente para empresas dedicadas a espectáculos públicos de gran escala, como conciertos o eventos deportivos. Además, precisó que todos los productos legales deben contar con un rotulado visible que indique su categoría y autorización correspondiente.

Pirotécnicos prohibidos y sanciones por incumplimiento

La autoridad advirtió sobre la circulación de pirotécnicos prohibidos que utilizan figuras llamativas de personajes animados para atraer a los niños, como muñecos o superhéroes, los cuales representan un alto peligro si son manipulados de manera inadecuada. Este tipo de artículos no cuenta con autorización y su comercialización está terminantemente prohibida. En ese sentido, se instó a los padres de familia y a la población en general a denunciar su venta ante la Policía Nacional.

Asimismo, Ríos Zavala recordó que existen artefactos pirotécnicos de uso restringido que, aunque autorizados, han sido utilizados de forma indebida en contextos ajenos a su finalidad original, generando riesgos para la integridad física de las personas. Para verificar los puntos de venta permitidos, la ciudadanía puede ingresar a la página web oficial del Estado, donde se encuentra el listado de ferias autorizadas a nivel nacional. Finalmente, se informó que las sanciones por infringir la normativa vigente pueden oscilar entre 0.5 y 500 UIT, siendo cada unidad impositiva equivalente a 5,350 soles.