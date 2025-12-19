Radiación solar alcanzará niveles muy altos con el inicio del verano

El verano comenzará oficialmente este domingo a las 10:00 de la mañana y llegará con temperaturas que, en general, se mantendrán dentro de los rangos habituales para esta estación, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). En Lima Metropolitana, el calor se hará sentir con mayor intensidad en distritos alejados del litoral, donde la sensación térmica podría acercarse a los 30 grados, especialmente hacia el mes de marzo.

De acuerdo con especialistas del Senamhi, los distritos cercanos a la costa registrarían temperaturas que oscilarán entre los 20 y 27 grados, mientras que las zonas del este y norte de la capital alcanzarían valores de hasta 29 grados, con picos puntuales de 30. Este comportamiento está estrechamente vinculado a las actuales condiciones del mar, que se encuentran dentro de la normalidad, lo que contribuye a una regulación térmica del ambiente.

Radiación solar y condiciones climáticas para el verano 2025

Pese a que el verano se perfila como uno “normal” en términos de temperatura, la radiación solar será uno de los principales factores de riesgo. Senamhi advirtió que, debido a la ubicación geográfica del país y a la presencia de cielos mayormente despejados, los niveles de radiación se ubicarán entre muy altos y extremadamente altos. Por ello, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, además de utilizar bloqueador solar, sombreros y mantener una adecuada hidratación.

En el resto del país, el panorama climático también muestra comportamientos esperados para la temporada. En la costa norte, especialmente en regiones como Tumbes y Piura, las temperaturas promedio superarían los 31 grados, con jornadas que podrían alcanzar los 35. Asimismo, el pronóstico trimestral de lluvias indica precipitaciones entre normales y ligeramente superiores en la selva norte y en zonas de la sierra sur, como Cusco, Puno y Ayacucho. Senamhi recordó que su aplicación móvil estará disponible como herramienta de consulta para conocer el estado del tiempo y los niveles de radiación durante el verano.