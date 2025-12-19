Surco: Inspectora de tránsito continúa hospitalizada tras choque en la Vía Expresa Sur

Continúa hospitalizada la inspectora de tránsito que fue víctima de un violento accidente de tránsito ocurrido en la Vía Expresa Sur, mientras cumplía labores de control vehicular en la zona. El choque entre dos vehículos provocó que la trabajadora municipal fuera lanzada violentamente al pavimento, dejándola con diversas lesiones.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio, las cuales captaron el preciso momento en que la inspectora cae al suelo tras la colisión de ambos automóviles. Las imágenes ya se encuentran en poder de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La inspectora, identificada como Ingrid Contreras Chávez, se encuentra con estado de salud estable y permanece en constante observación médica tras sufrir un esguince cervical. Según el diagnóstico preliminar, deberá permanecer internada por un periodo mínimo de 48 horas como medida preventiva.

“Estamos monitoreando su estado de salud para evaluar cuándo se le podrá dar de alta. Las tomografías y radiografías han salido bien; sin embargo, presenta una sutura en el labio producto del impacto con uno de los vehículos”, precisó Mario Figalo, subgerente de Tránsito del municipio de Surco.

LLAMADO A LA PRUDENCIA EN FECHAS FESTIVAS

El funcionario señaló además que este tipo de accidentes de tránsito son consecuencia de la imprudencia de algunos conductores y de factores relacionados con la infraestructura vial, por lo que exhortó a manejar con responsabilidad en la Vía Expresa Sur. Asimismo, pidió respetar las normas de tránsito y el manual de seguridad vial, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cuando aumenta el flujo vehicular.