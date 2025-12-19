Martín Vizcarra sufre descompensación en Barbadillo y es trasladado al hospital de Ate

A más de tres semanas de estar sido recluido en el penal de Barbadillo por el delito de cohecho por haber recibido coimas durante su labor como gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, vivió un momento complicado en el centro penitenciario.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL EXMANDATARIO?

Producto a los problemas del corazón que sufre el exmandatario, Vizcarra Cornejo sufrió una descompensación en el establecimiento por lo que, fue conducido de inmediato hacia el hospital de Ate para recibir atención médica.

En un video compartido en redes sociales y desde el interior del hospital de Ate, se observa al expresidente siendo custodiado por varios agentes del INPE, mientras era conducido a realizarse unas pruebas de salud.

Cabe mencionar que, Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva, por lo que, su defensa presentó un recurso de apelación, el cual fue aceptado por el Poder Judicial (PJ), con el propósito de revertir la situación en contra del exmandatario.