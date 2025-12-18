Accidente en Jicamarca: joven sobreviviente llega en ambulancia al velorio de sus padres

Un hecho que conmocionó a familiares y vecinos se vivió en Ate, cuando Junio Omar Camavilca, de 21 años, único sobreviviente del trágico accidente de tránsito en Jicamarca en el que murieron sus padres, fue trasladado en una ambulancia hasta el velorio para despedirse de ellos.

El joven llegó al lugar a bordo de una ambulancia privada y permaneció aproximadamente cuatro minutos, debido a su delicado estado de salud. Posteriormente, fue retirado para ser llevado a una clínica privada, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

Como se recuerda, la noche del último miércoles, los esposos Norma Griselda Arias, de 55 años, y Edgar Camavilca Paucar, de 57, perdieron la vida tras ser embestidos por un camión de carga cuando se encontraban al interior de una combi en la zona de Jicamarca. El violento impacto causó la muerte inmediata de la pareja.

VELORIO

Se conoció que los restos de las víctimas serán velados hasta las cinco de la madrugada, para luego ser trasladados a Cerro de Pasco, donde familiares y amigos les rendirán el último adiós y se les dará cristiana sepultura.