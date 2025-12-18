Circuito Mágico del Agua: familias disfrutan de espectáculo en villa navideña

A menos de una semana de la llegada de la Nochebuena, decenas de familias acuden al Circuito Mágico del Agua, en el Cercado de Lima, para disfrutar del espectáculo nocturno que se viene ofreciendo en la villa navideña.

¿QUÉ SE PODRÁ ENCONTRAR EN EL LUGAR?

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el lugar y pudo comprobar que los más emocionados son los menores de edad, quienes aprovechan su permanencia en el establecimiento para sacarse fotos con Papa Noel.

Las personas que acudan al Circuito Mágico del Agua, no solo encontrarán al personaje icónico de Navidad, sino diversos adornos, que iluminan la reserva. Además, la música en vivo ayuda a que los visitantes sientan cada más cerca el arribo de la Nochebuena.

Cabe mencionar que, si deseas pasear por la villa navideña, deberás acercarte hasta la boletería del recinto, donde realizarás el pago habitual. Tras ello, tendrás que cancelar S/5 para disfrutar de las decoraciones que se han hecho en el establecimiento.