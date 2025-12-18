Surco: decomisan celulares y prendas presuntamente falsificadas en operativo en Polvos Rosados

La Policía Fiscal realizó un operativo en el centro comercial Polvos Rosados, ubicado en el distrito de Surco, donde se intervinieron alrededor de 40 stands durante una acción ejecutada cerca de las 5:00 de la tarde.

Durante el operativo, las autoridades incautaron teléfonos celulares de dudosa procedencia. Asimismo, se decomisaron polos y gorras que llevaban logos de reconocidas marcas, presuntamente falsificados.

Tras la intervención, algunos comerciantes cuestionaron el accionar policial y denunciaron que no se habrían levantado actas correspondientes ni realizado una contabilización detallada de los productos incautados.

NIEGAN ACUSACIONES

No obstante, un representante de la Policía Fiscal negó dichas acusaciones y aseguró que el operativo se desarrolló conforme a la ley y bajo los protocolos establecidos. Lo incautado estaría valorizado en casi medio millón de soles.