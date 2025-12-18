Migrantes venezolanos en limbo ante endurecimiento de políticas en Perú y Chile

En medio de un clima de incertidumbre política y jurídica, la situación de los migrantes venezolanos en el Perú vuelve a colocarse en el centro del debate. Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien aseguró que “no hay más espacio para ciudadanos extranjeros en el país”, han incrementado la preocupación ante un posible endurecimiento de las políticas migratorias, en un contexto marcado también por el eventual triunfo de José Antonio Kast en Chile y sus anunciadas medidas restrictivas.

Especialistas advierten que el escenario regional podría detonar una nueva ola migratoria. El internacionalista Óscar Vidarte señaló que aún no está claro cómo evolucionarán los flujos migratorios en las próximas semanas, especialmente si continúan las redadas y operativos de control contra migrantes indocumentados en el territorio peruano. Actualmente, más de un millón y medio de ciudadanos venezolanos residen en el país, lo que plantea serios desafíos en términos de gestión y respuesta estatal.

OPERATIVOS DE CONTROL TERRITORAL

En los últimos días, el Gobierno ha intensificado los operativos de control territorial en distritos como San Juan de Lurigancho y Ate, mientras que en la frontera norte se han registrado migrantes varados tras procesos de expulsión. Ecuador permitió recientemente el ingreso de un grupo de ciudadanos expulsados desde el Perú, aunque autoridades de ese país advirtieron que esta medida no garantiza una apertura permanente, lo que deja a muchos migrantes atrapados entre fronteras.

Ante este panorama, surge el debate sobre la viabilidad de un corredor humanitario como alternativa. Aunque el ministro Tiburcio descartó soluciones inmediatas y señaló que cualquier medida depende de coordinaciones con países vecinos, expertos como Vidarte consideran que esta opción, aunque compleja, debe ser evaluada sin dejar de lado el enfoque humanitario.