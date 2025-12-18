Poder Judicial admite apelación de Ciro Castillo por el caso ‘Los Socios del Callao’

El paradero del gobernador suspendido del Callao, Ciro Castillo, continúa siendo incierto, a pocos días de cumplirse el plazo de 15 días de detención preliminar dictado en su contra. Desde la clandestinidad, el exfuncionario busca revertir la medida judicial que lo mantiene en condición de prófugo, mientras es intensamente buscado por las autoridades.

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por su defensa legal en el marco del caso “Los Socios del Callao”, investigación en la que el Ministerio Público lo señala como presunto cabecilla de una organización criminal. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Castillo habría direccionado más de 60 contrataciones públicas junto a otros funcionarios, ocasionando un perjuicio económico al Estado superior al millón de soles.

MINISTRO DEL INTERIOR SE PRONUNCIA

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que no existen privilegios y que la Policía Nacional tiene la misión de capturar no solo a Ciro Castillo, sino también a otros prófugos de alto perfil como Vladimir Cerrón y Ulises Villegas. Remarcó que las directrices son claras y que la ley debe cumplirse sin excepciones.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, evitó confirmar si el gobernador suspendido se encuentra fuera del país, aunque aseguró que los operativos de búsqueda continúan de manera ininterrumpida. Las autoridades reiteraron que no cesarán las acciones hasta lograr su ubicación y captura.