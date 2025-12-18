Capturan a cuatro delincuentes armados tras chocar auto mientras huían por la Vía Expresa

Una intensa persecución vehicular registrada la madrugada de este martes permitió la captura de cuatro presuntos delincuentes que minutos antes habían asaltado a vecinos en el parque Domodossola, en el distrito de Miraflores. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 a. m. y fue seguido en tiempo real por las cámaras de seguridad municipal, que registraron cada maniobra del escape.

Según el reporte oficial, los sospechosos huían a bordo de un auto rojo por la Vía Expresa, tras amenazar con un arma de fuego a un grupo de ciudadanos durante el asalto. Al volante iba una mujer, mientras que los otros tres ocupantes intentaban evadir a las unidades de serenazgo que iniciaron una rápida persecución por varias arterias del distrito.

Las imágenes muestran que el vehículo realizó peligrosas maniobras, incluso desplazándose contra el tráfico para intentar ingresar a la ruta exclusiva del Metropolitano, a la altura de Canaval y Moreyra, en San Isidro. Sin embargo, el auto terminó perdiendo el control, chocó contra el sardinel y quedó detenido, lo que obligó a los ocupantes a intentar escapar a pie.

Tras el choque, dos de los implicados huyeron por áreas verdes hacia la parte alta de la vía, mientras otro corrió por la pista y fue alcanzado luego de ser atropellado por un vehículo particular. Pese al impacto, el sujeto intentó continuar la fuga, pero fue reducido por un sereno, en una escena que también quedó registrada por las cámaras municipales.

IDENTIFICAN A DELINCUENTES

La Policía Nacional detuvo a Jennifer Flores (23), Jhonel Suárez (28), José María Pérez (23) y William Alvarado (21), a quienes se les incautó diez celulares presuntamente robados. Además, la municipalidad detectó que el auto rojo, de placa BVU-588, era utilizado como colectivo informal en la avenida Arequipa. Los cuatro detenidos permanecen en la comisaría de Miraflores, investigados por el presunto delito de robo agravado.