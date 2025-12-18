Falla en frenos habría causado fatal choque en Jicamarca que dejó dos fallecidos

Un trágico accidente de tránsito ha enlutado a la familia Camavilca Carhuaricra, luego de que un siniestro vehicular cobrara la vida de ambos padres mientras se desplazaban en una van junto a uno de sus hijos. El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado violentamente por un furgón que, según versión preliminar, habría perdido los frenos.

De acuerdo con el testimonio de Yuri Camavilca, uno de los hijos de las víctimas, la familia se había detenido momentáneamente a un lado de la vía debido a que su padre, Edgar Camavilca, quien había sido operado recientemente de la vista, necesitaba aplicarse unas gotas en el ojo. Mientras uno de los hijos descendía a realizar una compra, Yuri permanecía al teléfono con su madre hasta que el fuerte impacto interrumpió abruptamente la llamada.

Las imágenes muestran cómo la van quedó completamente destrozada tras el choque contra un poste y una pared. Norma Carhuaricra, la madre, salió expulsada del vehículo y quedó inconsciente en la vía, mientras que el padre falleció en el lugar. Uno de los hijos logró salir de entre los fierros retorcidos con visibles lesiones.

FALLA MECÁNICA

Según información policial, el furgón involucrado, de placa F5Q-849, pertenece a la empresa Tams Trucks S.A.C. y era conducido por Mario Ccasani Escobar. Aunque el vehículo había pasado revisión técnica en octubre, el conductor habría alegado una falla mecánica en el sistema de frenos.