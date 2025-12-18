Nuevas imágenes revelan cómo furgón fuera de control causó mortal accidente en Jicamarca

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que un furgón, sin control de frenos, descendió a gran velocidad por la avenida Unión, en Jicamarca, provocando un violento accidente que dejó una persona fallecida y varios heridos en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según las grabaciones, la unidad recorrió aproximadamente diez cuadras cuesta abajo. En su trayecto, el conductor logró esquivar una mototaxi con pasajeros, pero segundos después impactó contra una combi que se encontraba en la vía pública. Más adelante, el furgón chocó violentamente contra una miniván perteneciente a la familia Camavilca Carhuaricra, para finalmente detener su marcha tras empotrarse contra un poste en la berma central.

Vecinos de la zona auxiliaron a las víctimas mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Una testigo, identificada como Bertha, quien esa noche vendía anticuchos junto a su hija a pocos metros del lugar, relató el terror vivido al ver el vehículo descontrolado. Señaló que, de no haber existido un muro de contención, el furgón habría arrollado su puesto de venta.

HECHO NO ES AISLADO

Este no es un hecho aislado. Los vecinos denuncian que los accidentes en la avenida Unión son recurrentes debido a la excesiva velocidad de los vehículos pesados. En marzo de este año, un camión protagonizó un siniestro similar, y en enero una retroexcavadora terminó empotrándose contra un poste de la vía.

Desde la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, el subgerente de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Raúl Claros, indicó que la comuna ha realizado labores de señalización; sin embargo, precisó que se trata de una vía metropolitana, por lo que también compete a la Municipalidad de Lima adoptar medidas adicionales.

Ante esta situación, los vecinos exigen que se restrinja el tránsito de vehículos de carga pesada en determinados horarios, al considerar que son los principales protagonistas de estos accidentes y representan un constante peligro para quienes viven y transitan por la zona.