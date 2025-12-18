Incautan tonelada y media de marihuana oculta en vivienda abandonada en Chilca

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó una tonelada y media de cannabis sativa tipo creepy que se encontraba oculta en una vivienda abandonada del distrito de Chilca, muy cerca al litoral. El operativo se realizó en horas de la madrugada, cuando agentes de la Dirección Antidrogas intervinieron el inmueble tras labores de inteligencia.

Según informó el general Nilton Santos, director antidrogas de la PNP, el cargamento estaba distribuido en 98 cajas que, en apariencia, contenían bolsas de detergente. Sin embargo, en su interior se hallaron más de 1,300 paquetes de marihuana, los cuales fueron sometidos a pruebas de campo que confirmaron la presencia de la sustancia ilícita.

Las autoridades presumen que la droga pertenecería a la misma organización criminal desarticulada en noviembre pasado, cuando se decomisó más de una tonelada de marihuana en una furgoneta. Los paquetes incautados presentan logotipos similares, lo que permitiría identificar a los proveedores y establecer vínculos directos con ese anterior operativo, cuyos detenidos cumplen actualmente prisión preventiva.

CORREDOR ILÍCITO

De acuerdo con la Policía Antidrogas, la marihuana tipo creepy no se produce en el Perú, sino que proviene de Colombia y habría ingresado al país a través de un corredor ilícito que incluye Ecuador. Por su ubicación estratégica, se presume que el cargamento estaba listo para ser enviado por vía marítima hacia Chile, donde este tipo de droga registra una alta demanda por su elevada concentración de THC.