Cámaras captan el momento en que inspectora es atropellada en la Vía Expresa Sur

Una cámara de seguridad registró el violento choque entre un taxi y un auto particular que terminó atropellando a una fiscalizadora municipal en plena Vía Expresa Sur en Surco.

Una fiscalizadora de tránsito de la Municipalidad de Surco fue atropellada la mañana de este martes tras un violento accidente vehicular registrado en la nueva Vía Expresa Sur, una de las intersecciones más congestionadas del distrito. El hecho, captado por una cámara de seguridad, evidencia una presunta imprudencia al volante que pudo terminar en tragedia y vuelve a poner en debate el caos vehicular que se vive en la zona.

El incidente ocurrió cuando la inspectora regulaba el tránsito en la avenida Surco, dando pase a los vehículos con dirección a la Vía Expresa Sur. En esas circunstancias, al notar que un taxi amarillo cruzaba la vía, la fiscalizadora levantó la mano para detener a los autos que avanzaban desde Paseo de la República; sin embargo, un vehículo negro apareció a gran velocidad y terminó impactando contra el taxi, provocando que este saliera despedido y atropellara a la trabajadora municipal.

Según información policial, los conductores involucrados fueron identificados como Daniel Eliut Ayala Macías y Winglyth Herderson Robles Mireles, ambos de nacionalidad venezolana. Si bien los dos tenían su documentación en regla, se confirmó que Ayala Macías, quien manejaba el auto negro, registra en su historial una infracción grave G57 por no respetar las señales de tránsito.

CÁMARAS REVELAN SEGUNDOS CLAVE DEL ACCIDENTE

Las imágenes de seguridad muestran con claridad los segundos previos al choque y refuerzan la hipótesis de exceso de velocidad y desobediencia a la señalización vial, pese a la presencia de semáforos y personal de fiscalización en la intersección. El material audiovisual ya se encuentra en manos de la Policía Nacional como parte de las diligencias para determinar responsabilidades.

Ambos conductores permanecen retenidos por 12 horas en la comisaría de Surco, mientras se evalúa el estado de salud de la inspectora atropellada y se define su situación legal. El accidente, ocurrido en plena hora de alto tránsito, expone nuevamente las falencias en el control vehicular y la imprudencia de algunos conductores en esta recientemente vía inaugurada meses atrás.