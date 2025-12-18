“Motonoel” de Villa el Salvador da la vuelta al mundo

Un mototaxista del distrito de Villa El Salvador (VES) viene causando sensación durante esta temporada navideña tras decorar su unidad con una llamativa temática festiva. Las imágenes de su vehículo han dado la vuelta al mundo y fueron motivo de un reportaje de la cadena internacional Reuters.

El conductor se hizo viral al transformar su mototaxi con luces, adornos y una decoración completamente navideña, además de disfrazarse como Grinch, personaje que este año se robó las miradas de grandes y pequeños.

Se trata de Jefferson Castro, propietario de la unidad, quien cada año sorprende al público con una nueva decoración navideña. Su creatividad ha logrado captar la atención no solo de vecinos del distrito, sino también de medios locales e internacionales, convirtiéndose en un atractivo inesperado de estas fiestas.

ATRAÍDO POR GRANDES Y CHICOS

En Villa El Salvador, Castro se ha vuelto muy popular. Personas adultas y niños se detienen para tomarse fotografías con la unidad, asegurando que esperan cada diciembre para ver cuál será la nueva temática que presentará, característica que lo hace único y original.

Según contó el propio Castro, trabaja todos los brindando el servicio de mototaxi, y fue esa rutina la que lo motivó a plasmar el espíritu navideño en su vehículo, logrando contagiar alegría entre sus pasajeros y transeúntes. A su unidad la ha bautizado como “La Motonoel”, nombre que ya es conocido en el distrito.