Lince: canastas navideñas desde 50 soles ofrecen comerciantes de mercado Risso

Este mes de diciembre, uno de los beneficios más esperados por los trabajadores de diversas empresas es la entrega de canastas navideñas, una tradición que se mantiene vigente desde hace décadas. Ante este panorama, en distintos mercados de la capital, los comerciantes han reforzado su oferta con opciones para todos los bolsillos, impulsando la demanda en plena campaña de fin de año.

En el Mercado de Risso, ubicado en el distrito de Lince, los comerciantes ofrecen canastas navideñas desde los 50 soles, cuyos precios varían según el tamaño y los productos incluidos, pudiendo alcanzar hasta los 200 soles en presentaciones más completas.

Las canastas se caracterizan por incluir productos de primera necesidad para el hogar, además del tradicional panetón y chocolate, infaltables en la cena de Nochebuena. Durante esta temporada, la venta se incrementa considerablemente debido a la alta demanda de empresas y familias que buscan cumplir con esta costumbre navideña.

OPCIONES ECONÓMICAS, ENVÍOS Y DIVERSAS PRESENTACIONES

Los comerciantes también brindan facilidades adicionales, como el servicio de envío a domicilio y diferentes presentaciones, que van desde cajas decorativas hasta cestas tradicionales, permitiendo a los clientes elegir la alternativa que mejor se ajuste a su presupuesto y necesidades.