Alquiler de casas tienen que pagar impuesto del 5 %, advierte Sunat

Con la llegada del verano, miles de personas buscan relajarse en las playas del norte y sur de Lima, y una de las alternativas más utilizadas para disfrutar un fin de semana es el alquiler de viviendas temporales, conocidas popularmente como Airbnb. Esta tendencia ha provocado un notable incremento en la oferta y demanda de alquileres vacacionales.

A través de redes sociales y plataformas digitales, cada vez más personas alquilan inmuebles frente al mar; ante este escenario, la Sunat anunció que ha iniciado un proceso de fiscalización para que este tipo de alquileres cumpla con el pago de impuestos correspondientes. La entidad precisó que viene cruzando información sobre bienes y servicios ofrecidos por peruanos mediante diversas plataformas digitales, entre ellas Airbnb.

Según explicó la administración tributaria, identificar a quienes perciben ingresos por el alquiler de inmuebles resulta cada vez más sencillo, ya que la mayoría de operaciones se realiza por medios digitales. En estos casos, el impuesto a pagar corresponde al 5 % del monto total percibido por el arrendamiento.

“Si recibo un ingreso por el alquiler de un inmueble, debo pagar el 5 % del monto del alquiler. Si es mensual, la declaración es mensual; si es por días, igualmente se paga el 5 % del monto recibido”, explicó Pamela Caballero, especialista en temas tributarios.

Desde la Sunat se recordó que toda persona natural está obligada a declarar los ingresos obtenidos por el alquiler de bienes inmuebles, incluso si el arrendamiento es solo por uno o dos días. “Al percibir un ingreso, existe la obligación de tributar”, señaló Caballero, representante de la entidad.

La Sunat precisó que estos ingresos corresponden a rentas de primera categoría, aplicables cuando una persona natural alquila un bien inmueble, mientras que la renta de tercera categoría está vinculada principalmente a actividades empresariales.

DECLARACIÓN DIGITAL Y ADVERTENCIA DE MULTAS

En ese sentido, la Sunat viene realizando labores de concientización y exhorta a los contribuyentes a regularizar su situación tributaria para evitar sanciones y multas, recordando además que el proceso de declaración puede realizarse de manera sencilla a través de su plataforma digital, donde se encuentra disponible el paso a paso para cumplir con esta obligación.