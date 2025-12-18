Safe City Awards 2025: Premian a distritos por avances en seguridad ciudadana

El último miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo los Safe City Awards 2025, una gala de premiación en reconocimiento al trabajo que vienen realizando las Municipalidades distritales y autoridades policiales en materia de seguridad ciudadana.

El evento organizado por el programa Misión Internacional de Ciudades Seguras galardonó a los alcaldes de los distritos de San Juan de Lurigancho y Magdalena del Mar, entre otros, por sus esfuerzos para velar por la seguridad de sus vecinos.

Al respecto, la Municipalidad de La Victoria se alzó con la victoria en la categoría "Programa de Recuperación y Transformación Social". Al respecto, el alcalde Rubén Cano destacó los avances de su gestión en aspectos como la recuperación de espacios públicos y la formalización de comerciantes ambulantes.

SJL INNOVA EN TECNOLOGÍA

Por su parte, el Municipio de SJL, bajo la administración del burgomaestre Jesús Maldonado, obtuvo un galardón en la categoría "Innovación tecnológica aplicada en la seguridad ciudadana".