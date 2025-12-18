Clonación de tarjetas: cae sujeto que robó más de 8 mil soles a vecino de La Molina

La Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo del Serenazgo, logró la captura de un delincuente que desató una persecución tras clonar la tarjeta bancaria de un vecino del distrito de La Molina, ocasionándole un perjuicio económico superior a los 8 mil soles.

La intervención fue posible gracias al sistema de cámaras de seguridad de la municipalidad, luego de que la víctima denunciara compras no autorizadas de laptops y celulares por más de 8 mil 700 mil soles. La alerta se activó cuando las tiendas donde se realizaron las transacciones informaron a la víctima que los productos serían entregados en el propio domicilio del afectado, lugar al que acudiría el sujeto para recibirlos.

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, indicó que el detenido fue identificado como Juan Gómez Vázquez, quien se desplazaba en un vehículo de alta gama. Al verse descubierto, intentó fugar y despistar a la Policía subiéndose a un taxi, pero fue finalmente capturado en las inmediaciones de la avenida La Arboleda con El Corregidor.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sujeto registra antecedentes por el delito de estafa bajo la modalidad de clonación de tarjetas. Las autoridades advirtieron que este tipo de delitos suele incrementarse durante las fiestas de fin de año, especialmente en fechas cercanas a la Navidad.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN POR FIESTAS DE FIN DE AÑO

La Policía exhortó a la población a extremar las medidas de seguridad al usar cajeros automáticos o realizar compras por internet, recomendando no compartir datos personales ni financieros, y verificar constantemente los movimientos bancarios para evitar ser víctimas de fraudes electrónicos.