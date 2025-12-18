Miraflores: municipio revela que filtración de agua provocó caída de árbol sobre auto

Después de que se registrara el colapso de un árbol sobre un vehículo en la cuadra 5 de la calle Zavala, a pocos metros del malecón Cisneros en Miraflores, el municipio brindó detalles del suceso, asegurando que el problema no fue ocasionado por ningún trabajo de la comuna edil.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la ingeniera de áreas verdes del distrito, Jessica Martínez, informó que el árbol terminó cediendo, debido a una filtración de agua en las raíces, lo que causó que se desplomara encima de la unidad y dejará heridos.

“Era un árbol que tenía entre 10 a 12 metros de altura. El individuo arborio ha caído porque se registró una filtración de agua potable en las raíces por un mal empalme, causando que la unión (de tuberías) que se hizo terminara reventando”, manifestó.

ANTIGÜEDAD DEL ÁRBOL

De acuerdo a la información que tiene la Municipalidad de Miraflores, el árbol tenía más de 50 años de antigüedad, sin embargo, presentaba un buen estado fitosanitario, ya que, hace menos de 30 meses realizaron una inspección, donde no observaron ningún problema anómalo.