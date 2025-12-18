Capturan a “Makaro”, presunto cabecilla de red de proxenetismo en Lima Norte

Durante un megaoperativo, la Policía Nacional del Perú logró la captura de un peligroso delincuente conocido como alias “Makaro”, sindicado como presunto líder de una organización criminal dedicada al proxenetismo y a la explotación sexual, que operaba en Lima Norte.

De acuerdo con las investigaciones, durante la intervención se allanaron cinco inmuebles y se estableció que esta red criminal denominada “La Dinastía Alayón”, tendría vínculos con la organización el "Tren de Aragua". “Makaro”, y su red se dedicada a la explotación sexual en los alrededores de Plaza Norte.

Según la Policía, la captura de alias “Makaro” fue posible gracias al testimonio de una víctima de nacionalidad venezolana, quien reveló que era drogada junto a otras 63 mujeres para ser sometidas a explotación sexual en esta zona de Lima Norte.

Durante el operativo, los agentes incautaron cartuchos de dinamita listos para ser detonados, además de laptops y teléfonos celulares que contendrían evidencia clave sobre el funcionamiento de esta red criminal dedicada al proxenetismo y otros delitos conexos.

INVESTIGACIÓN POR OTROS CRÍMENES

Alias “Makaro” cuya verdadera identidad aún se desconoce, fue detenido junto a otros seis presuntos integrantes de la organización, mientras la Policía investiga si estaría implicado en otros crímenes, como el asesinato meses atrás a ciudadanos venezolanos en la zona de Las Malvinas, además de posibles vínculos criminales en Chile, hechos que aún se encuentran en proceso de verificación.