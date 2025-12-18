Sortearán la canasta navideña más grande del mundo: pesa más de siete toneladas

Como todos los años, los comerciantes del Mercado de Santa Anita sortean enormes premios en los últimos días de diciembre, por lo que, este 2025 no fue la excepción. En esta oportunidad, todos los empresarios se han puesto de acuerdo y rifarán la canasta navideña más grande del mundo.

Un equipo de 24 Horas Mediodía llegó hasta el centro de abastos y pudo comprobar el gran tamaño de la canasta, la cual tiene un peso superior a las siete toneladas, donde se pueden observar sacos de arroz, azúcar, cajas de aceite, insumos de limpiezas, entre más productos.

¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO?

De acuerdo a la información compartida por el presidente del Mercado de Santa Anita, Pedro Gonzáles, el sorteo de la canasta más grande del mundo, se realizará días después. Además, preciso que habrá premios sorpresas para los comensales.

“Estamos listos para el sorteo de la super canasta este 27 de diciembre a las 12:00 p.m. Esta actividad no es nueva, sino que, desde hace 20 años, venimos haciendo este tipo de sorteos. Los dueños de los puestos aportaron con un producto para la canasta”, mencionó.

Cabe mencionar que, para poder participar en este sorteo, deberás realizar una compra mínima de 100 soles en cualquier puesto del Mercado de Santa Anita. De hacerlo, te harás acreedor de un ticket, en el cual tendrás que colocar tus datos personales.