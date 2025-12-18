Camión pierde el control y se estrella contra combi en Jicamarca

Un violento accidente de tránsito se registró en la zona de Jicamarca, luego de que un camión que circulaba a excesiva velocidad impactara contra una combi que se encontraba en plena vía pública. El hecho ocurrió en la avenida Aviación.

El choque se produjo a la altura del mercado Santa Rosa, en el anexo 8. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en el que el camión pierde el control y se estrella violentamente contra la unidad menor, además de colisionar con un poste y otros vehículos.

HERIDOS

Producto del impacto, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de accidentes no son hechos aislados, ya que en la avenida Aviación se registran constantes siniestros de tránsito.