Callao: capturan a banda que robaba a pasajeros de aeropuerto Jorge Chávez

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al robo de equipajes de pasajeros en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao. Los sujetos fueron intervenidos luego de que se detectaran sus movimientos sospechosos a través del sistema de videovigilancia del terminal aéreo.

Según la PNP, la banda conocida como “Los Manos de Seda” aprovechaba la distracción de los viajeros para apoderarse de maletas y otros objetos de valor, actuando con rapidez para evitar ser descubiertos. Las imágenes de las cámaras permitieron identificar el modo de operar de los delincuentes y concretar su captura.

El comandante PNP Segundo Navarro, comisario del aeropuerto Jorge Chávez, informó que esta organización criminal registra antecedentes de robos similares no solo en Lima y Callao, sino también en ciudades como Arequipa y Trujillo, así como en diversos centros comerciales del país.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Asimismo, el oficial indicó que los detenidos vienen siendo investigados por su presunta vinculación con otros delitos, mientras continúan las diligencias para determinar si existen más integrantes involucrados en la red delictiva. Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en el aeropuerto para garantizar la protección de los pasajeros y sus pertenencias.