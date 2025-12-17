Navidad 2025: PNP y Sucamec intensifican controles ante venta ilegal de pirotécnicos

En plena temporada navideña y a pocos días de la Nochebuena, Lima Metropolitana cuenta únicamente con una feria autorizada para la venta de pirotécnicos, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. Así lo informó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en medio del incremento de la demanda de estos productos durante las celebraciones de fin de año.

El superintendente de la Sucamec, general PNP en retiro Rafael Ríos, precisó que actualmente existen 19 ferias adicionales en proceso de autorización. No obstante, la única feria habilitada en Lima recién entrará en funcionamiento este viernes 19, lo que genera preocupación ante la posible proliferación de pirotécnicos ilegales en distintos puntos de la capital.

En esa línea, el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, advirtió que todo producto pirotécnico que se comercialice fuera de ferias o establecimientos autorizados será considerado ilegal y pasible de incautación. Remarcó que el uso de pirotecnia no autorizada representa un riesgo crítico, ya que carece de estándares de fabricación, lo que puede provocar incendios, explosiones o mutilaciones graves.

PIROTÉCNICOS AUTORIZADOS

Finalmente, la Sucamec recordó que los pirotécnicos autorizados se dividen en tres clases. Las clases uno y dos pueden venderse al público en ferias y locales autorizados y cuentan con etiquetado y nomenclatura oficial, mientras que los pirotécnicos de clase tres están prohibidos para el público en general y solo pueden ser adquiridos por empresas dedicadas a espectáculos masivos. La entidad aseguró que continúa trabajando para ampliar la oferta de ferias autorizadas y reducir los riesgos durante las celebraciones navideñas.