ONPE implementará voto electrónico remoto como plan piloto en elecciones generales 2026

Sufragar desde la comodidad del hogar o incluso desde el lugar de trabajo a través de un celular, laptop o tablet será una realidad en las Elecciones Generales 2026, gracias a la implementación del voto electrónico remoto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que un total de 9,983 personas participarán en esta modalidad como parte de un plan piloto.

Según explicó Pablo Hartill, vocero de la ONPE, el voto electrónico estará dirigido a 11 grupos priorizados, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ciudadanos residentes en el extranjero, personas con discapacidad, personal del INPE, organismos electorales, Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, bomberos y trabajadores administrativos y asistenciales de centros de salud, principalmente del Cercado de Lima.

Para acceder a esta modalidad, los ciudadanos debieron registrarse previamente en la plataforma de la ONPE hasta el 13 de diciembre y cumplir con requisitos específicos, como contar con un DNI electrónico vigente, certificados digitales activos hasta junio de 2026 y recordar el PIN asignado al momento de su inscripción en Reniec. Estos mismos requisitos serán solicitados al momento de emitir el voto.

FILTROS DE PROTECCIÓN

Respecto a la seguridad del sistema, la ONPE aseguró que el proceso cuenta con múltiples filtros de protección. El votante deberá contar con su DNI electrónico físico y su clave personal, además de un lector de tarjetas inteligentes en caso utilice una laptop o computadora. El tiempo máximo para sufragar será de 20 minutos y, adicionalmente, en la sede central de la ONPE se instalará una mesa física exclusiva para la gestión de los votantes digitales, garantizando así la transparencia y confiabilidad del proceso.