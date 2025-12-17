San Miguel: intervienen camiones que arrojaban desmonte en la playa Mar Brava

Un operativo conjunto permitió intervenir a nueve camiones volquete que arrojaban desmonte de manera ilegal en la orilla del mar, en la playa Mar Brava, ubicada en el distrito de San Miguel. La acción se realizó tras la difusión de videos enviados por vecinos, en los que se observa a las unidades pesadas rellenando parte del litoral en flagrante delito.

DELITO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

El director de la Dirnic, general PNP Lozada, informó que se trataría de un presunto delito de contaminación ambiental por el arrojo de residuos sólidos en una zona no autorizada. Precisó que el área afectada alcanzaría aproximadamente los 200 mil metros cuadrados, evidenciando un relleno progresivo que estaría ganando espacio al mar costero.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional, a través de la Dirección del Medio Ambiente, en coordinación con la Capitanía del Puerto y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Como resultado, nueve camiones fueron incautados y nueve personas quedaron detenidas, entre ellas Víctor Armas Ríos, quien se presentó como representante de la empresa presuntamente responsable de la obra.

Por su parte, el capitán de navío Amílcar Velásquez, de la Marina de Guerra del Perú, advirtió que la empresa intervenida no contaba con permisos ni registros para operar en la zona y que las modificaciones al perfil costero representan un riesgo de derrumbe. Las autoridades reiteraron que ninguna edificación o alteración del terreno puede realizarse en el borde costero sin autorización, y anunciaron que se presentarán las pruebas ante el Ministerio Público para continuar con las acciones legales correspondientes.