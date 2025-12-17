LATAM anuncia cancelación de seis rutas internacionales por cobro de la TUUA

Un cobro adicional en los pasajes aéreos amenaza con iniciar el año con menos conexiones internacionales directas desde el Perú. A través de un comunicado, LATAM Airlines anunció la cancelación de seis rutas internacionales como respuesta a la implementación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez.

Según informó la aerolínea, los vuelos directos recientemente inaugurados desde Lima hacia Orlando, en Estados Unidos; Tucumán, en Argentina; Curazao; y Florianópolis, en Brasil, se mantendrán operativos solo hasta el 29 de marzo del próximo año. En tanto, las rutas Lima–Ciudad de Guatemala y Lima–Belo Horizonte, que estaban previstas para iniciar operaciones en el primer trimestre del 2026, han quedado suspendidas.

Para Martín La Rosa, Area Manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Perú y Bolivia, la aplicación de esta tarifa afecta seriamente la capacidad del país de consolidarse como un hub regional. Explicó que perder conexiones reduce las opciones de rutas y frecuencias para los pasajeros peruanos, además de colocar al Jorge Chávez en desventaja frente a aeropuertos como Tocumen, en Panamá, y El Dorado, en Bogotá, donde no se cobra una tarifa de transferencia similar.

PASAJEROS SERÁN REUBICADOS

Respecto a los pasajeros que ya cuentan con vuelos programados en estas rutas, LATAM informó que serán contactados para ser reubicados en otros itinerarios, y que quienes lo prefieran podrán solicitar la devolución del dinero a través de su página web. En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguró que para el 2026 se prevé el ingreso de nuevas aerolíneas internacionales como Turkish Airlines, Emirates y Lufthansa, y sostuvo que la TUUA de transferencia no ha sido un impedimento en dichas negociaciones.