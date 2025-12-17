Museo Chavín de Huántar preserva la memoria de la histórica operación militar

Han pasado 29 años desde la Operación Rescate Chavín de Huántar, una de las gestas militares más emblemáticas en la historia del Perú, cuyo recuerdo permanece vigente en la memoria colectiva del país. Esta acción permitió poner fin a la toma de la residencia del embajador de Japón, que había sido ocupada por terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), marcando un antes y un después en la lucha contra el terrorismo.

Hoy, los pasadizos y túneles que sirvieron como pieza clave de la estrategia forman parte del Museo Contemporáneo Chavín de Huántar. El coronel EP (r) César Valqui Luna, integrante de la patrulla Tenaz, recorrió nuevamente estos espacios donde se vivieron momentos de extrema tensión, recordando que el ingreso estuvo marcado por humo, explosiones y disparos, en una operación cuidadosamente planificada.

PUNTOS ESTRATÉGICOS

El trabajo no solo se desarrolló en la superficie. Durante casi tres meses, 24 expertos mineros construyeron de manera manual cerca de 197 metros de túneles, cuidando que ningún ruido alertara a los terroristas. En puntos estratégicos como la sala comedor, la biblioteca y el ambiente del cabecilla del MRTA, se colocaron cargas explosivas que permitieron neutralizar a los secuestradores y facilitar el ingreso simultáneo de los comandos.

El resultado fue el rescate con vida de 71 de los 72 rehenes, la abatida de 14 terroristas y la lamentable pérdida de dos comandos. Actualmente, el museo se mantiene como un símbolo del sacrificio y la valentía de las Fuerzas Armadas, y continúa abierto al público. Además, esta historia será recreada en una próxima miniserie que difundirá Panamericana Televisión, con el objetivo de mantener viva la memoria de esta histórica operación.