Tras aprobarse ampliación del Reinfo: mineros levantan bloqueo en Arequipa y se restablece el tránsito

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue ampliado hasta diciembre de 2026, luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobara la medida con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. La decisión permitirá que el proceso de formalización continúe por un año más, pese a las críticas y al debate generado en torno a sus impactos sociales y ambientales.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Cutipa, defendió la ampliación al señalar que garantizará la continuidad laboral de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad minera. Además, sostuvo que la norma contribuirá a reducir la conflictividad social en las zonas de influencia minera y brindará mayor estabilidad a los trabajadores que aún no culminan su proceso de formalización.

En contraste, la congresista Gladys Echaiz cuestionó duramente la decisión al advertir que los mineros inscritos en el Reinfo quedan exonerados de responsabilidades penales, civiles y administrativas. Según indicó, esta situación permitiría que se cometan delitos ambientales, como la contaminación del agua o el uso de mercurio, sin sanciones efectivas, lo que —afirmó— perjudica a millones de peruanos.

NUEVO CENSO MINERO

Entre las disposiciones aprobadas también figura mantener excluidos a unos 50 mil mineros retirados del registro en julio, así como la realización de un censo minero a nivel nacional. La votación se dio en medio de protestas en Chala, Arequipa, donde mineros bloquearon la Panamericana Sur; tras conocerse la ampliación del Reinfo, las manifestaciones cesaron y el tránsito fue restablecido.