Atacan a balazos cúster en SMP: seis atentados contra buses de la empresa en lo que va del año

Un nuevo atentado se registró contra la empresa de transportes H.R.E. Express en el distrito de San Martín de Porres, cuando una de sus unidades se encontraba estacionada a la espera de pasajeros. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo en el cruce de las avenidas Canta Callao con Los Dominicos, realizando al menos cinco disparos y generando pánico entre los ocupantes.

Durante el ataque, los pasajeros se arrojaron al suelo para ponerse a salvo, mientras que el conductor logró protegerse lanzándose hacia el motor del vehículo. Producto de la balacera, una persona resultó herida en el rostro debido a la salpicadura de vidrios rotos; sin embargo, no se registraron víctimas mortales. La unidad terminó con varios impactos de bala en la carrocería y lunas.

SEIS ATENTADOS EN LO QUE VA DEL AÑO

Conductores de la empresa denunciaron que viven bajo constante amenaza por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión. Aseguraron que, en lo que va del año, ya han sufrido seis atentados similares, pese a que muchos se ven obligados a pagar cupos que oscilan entre 15 y 20 soles por unidad.

Este hecho no sería aislado, ya que otras empresas de transporte que operan en la zona también han sido blanco de la delincuencia en el último mes. Los transportistas exigen acciones inmediatas de las autoridades para frenar la ola de extorsiones que no solo pone en riesgo sus vidas, sino también la seguridad de miles de pasajeros que utilizan a diario este servicio público.