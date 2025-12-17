Terror en discoteca: lanzan explosivo y dejan dos personas heridas

En menos de una semana, la discoteca 11:11, ubicada en la avenida Túpac Amaru, volvió a ser blanco de un violento ataque perpetrado por presuntos extorsionadores. Esta vez, dos delincuentes a bordo de una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo frente al local, dejando como saldo dos personas heridas por las esquirlas, en un nuevo episodio de violencia que alarma a vecinos y comerciantes de la zona.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que uno de los sujetos desciende de la motocicleta, retira el cintillo de seguridad del explosivo y lo lanza cerca de los vehículos estacionados. Al percatarse de la presencia sospechosa, el agente de seguridad del local intentó disuadir a los atacantes realizando disparos al aire, sin advertir la existencia del artefacto, que detonó segundos después y le causó heridas.

Tras el ataque, el agente de seguridad José Luis Sagastegui Salhuana fue atendido por personal policial y trasladado al hospital Cayetano Heredia. Asimismo, una joven madre identificada como Maryori Rosmery Figueroa Mejía resultó herida y acudió por sus propios medios al nosocomio. Ambos presentaban lesiones y sangrado en las piernas y la cintura debido a las esquirlas metálicas.

CASO NO ES AISLADO

Este nuevo atentado ocurre días después de que otra mujer, Yaritsa Carmen Rojas, fuera baleada en circunstancias similares y permanezca internada en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Ante esta situación, la discoteca emitió un comunicado anunciando que no abrirá sus puertas este fin de semana para salvaguardar la seguridad de clientes y trabajadores.