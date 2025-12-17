Miraflores: cámaras registran violento intento de robo a ciudadano colombiano

Un violento intento de robo fue captado por cámaras de seguridad en la cuadra dos de la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores. Las imágenes muestran el momento en que un conductor es interceptado por dos delincuentes armados y encapuchados que presuntamente intentaban robarle su vehículo. En su huida, la víctima cae al pavimento y pierde su teléfono celular, pero logra reincorporarse y refugiarse en un edificio cercano.

De acuerdo con información preliminar, la víctima es un ciudadano colombiano que llegaba a la zona a bordo de su automóvil en compañía de una mujer. Tras detenerse, una camioneta ocupada por los delincuentes le cerró el paso. Los sujetos descendieron rápidamente del vehículo, portando armas de fuego y con el rostro cubierto, lo que obligó al conductor a abandonar su unidad y escapar a pie.

Otro registro de video evidencia que los asaltantes se desplazaban en una moderna camioneta negra y actuaban de forma coordinada con al menos otro vehículo similar. Testigos indicaron que una de las camionetas se posicionó estratégicamente en una esquina para bloquear el tránsito y facilitar la huida de la banda, que escapó finalmente en dirección al óvalo Gutiérrez.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Vecinos del sector señalaron que el hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche y advirtieron que no sería el primer robo perpetrado bajo esta modalidad en calles aledañas. Las grabaciones ya se encuentran en poder de la comisaría de Miraflores, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables.