Miraflores, Chorrillos y Ancón aplicarán multas de hasta 2800 soles por acampar en playas

Las Municipalidades Distritales de Miraflores, Chorrillos y Ancón impondrán multas a todos los veraneantes que opten por acampar en las playas que se encuentren dentro de su jurisdicción, en el marco de las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Emgel Mayorga, vocero del Municipio de Chorrillos, explicó que la medida adoptada por el distrito responde a una necesidad de prevenir daños y la contaminación de los balnearios, así como la integridad de los bañistas ante cualquier eventualidad.

"Estamos ejecutando un trabajo en conjunto con la policía, la policía de salvataje y otras entidades que nos están apoyando para que en el desarrollo de estas actividades y festividades, se ejecuten este tipo de acciones", dijo.

2800 SOLES

En ese sentido, Mayorga especificó que en Chorrillos se está aplicando una multa de hasta 2800 soles para todos los vecinos y visitantes que traten de incumplir la norma e instalar sus carpas en las playas del distrito.