Sucamec advierte riesgos por venta informal de pirotécnicos: conozca los lugares autorizados

A pocos días de celebrarse la Navidad, diversos comercios ya iniciaron la venta de pirotécnicos, uno de los productos más tradicionales de las fiestas de fin de año. Sin embargo, una parte importante de esta mercadería y quienes lo comercializan no cuentan con autorización y representa un serio peligro para la seguridad de niños y adultos, especialmente cuando es manipulada sin supervisión.

Sagren Castro, director de Explosivos y Productos Pirotécnicos de la Sucamec, señaló que existen pirotécnicos autorizados y no autorizados, por lo que exhortó a la población a tomar conciencia antes de adquirir estos productos durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

El funcionario advirtió que muchos pirotécnicos con nombres atractivos de personajes infantiles, figuras de ficción o juegos para niños, esconden artefactos altamente peligrosos. “Son petardos que no están permitidos y no cuentan con ningún registro autorizado de empresa alguna, por lo que pueden causar severos daños si son manipulados por menores”, indicó.

Entre los pirotécnicos completamente prohibidos figuran productos conocidos como mamá rata, chapanas, calaveras y bazucas, los cuales no pueden ser vendidos al público debido al alto riesgo que representan. En ese sentido, Sucamec anunció que intensificará los operativos para retirar estos productos del mercado informal.

Castro explicó que los pirotécnicos autorizados están clasificados en primera y segunda categoría, los cuales pueden ser utilizados por el público, siempre bajo la supervisión de un adulto. Asimismo, advirtió sobre una tercera categoría, conocida como pirotécnicos de uso especial, que en muchos casos viene siendo empleada de manera indebida, incluso durante protestas sociales.

FERIAS AUTORIZADAS Y DECOMISOS EN AUMENTO

Finalmente, Sucamec informó que existen ferias y puntos de venta autorizados para la comercialización de pirotécnicos, precisando que actualmente hay cuatro establecimientos formales. En Lima se encuentra ubicado en Villa María del Triunfo, además de dos locales en Piura y uno en Lambayeque, y añadió que hasta la fecha se han decomisado 285 toneladas de pirotécnicos ilegales a nivel nacional.