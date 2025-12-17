Cae banda que extorsionaba a músicos y los hacían cantar gratis: Fingía ser aliada de "El Jorobado"

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lograron la captura de tres delincuentes, quienes forman parte de una banda criminal dedicada a extorsionar a orquestas y cantantes de chicha y otros géneros, a quienes incluso obligaban a cantar gratis en algunos eventos.

Los intervenidos son una menor de edad, su madre y un sujeto quien sería clave en dicha banda delictiva, que utilizaba el nombre del prontuariado delincuente alias "jorobado" para cometer sus actos ilícitos.

CUPOS DE HASTA 800 SOLES

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el general José Antonio Zavala, jefe de la dirección de Ciberdelincuencia, señaló que los criminales intervenidos exigían a sus víctimas el pago de hasta 800 soles por cada presentación.

"En cualquier lugar que (las víctimas) se presentaban, según ellos (delincuentes) era su territorio. Se hacían pasar como el jorobado y aprovechando la mala fama de este prontuariado delincuente (...) les hacían ir a locales y tocar una cierta cantidad de horas sin cobrar un sol", sostuvo.