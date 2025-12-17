Edita Vargas se pronuncia tras asumir cargo de gobernadora del Callao: “Vamos a trabajar juntos”

Personal del Gobierno Regional del Callao ofreció una conferencia de prensa en medio de la crisis política que atraviesa la región, luego de que se dictara una orden de captura contra el gobernador Ciro Castillo, acusado de ser presunto líder de una organización criminal enquistada en la administración chalaca.

Tras esta situación, asumió de manera provisional la gobernación Edita Vargas, quien decidió dirigirse a los medios de comunicación; sin embargo, no se permitió la formulación de preguntas directas, las cuales debían ser entregadas previamente por escrito.

Antes de retirarse rápidamente del lugar, Vargas aseguró que dará continuidad al trabajo institucional del Gobierno Regional del Callao. “Una vez más quiero dar la tranquilidad a nuestro querido Callao, que necesita mucho de este momento y que la población reclama con justa razón”, manifestó durante su breve pronunciamiento.

Asimismo, la gobernadora encargada señaló que su gestión buscará trabajar de la mano con la población chalaca para recuperar la imagen de la región. “Vamos a trabajar juntos con toda la población y sacar adelante al Callao, para que sea bien visto y que todos los chalacos nos sintamos orgullosos”, afirmó, agregando que pondrá todo su empeño en esta etapa.

PRIORIDADES DE LA GESTIÓN Y RENUNCIAS EN BLOQUE

Vargas indicó que su administración priorizará los sectores de salud, educación y seguridad ciudadana, este último considerado uno de los principales problemas que afecta gravemente al Callao, y aseguró que trabajará de manera constante para enfrentar esta situación; además, al finalizar la conferencia, informó que todos los funcionarios del Gobierno Regional del Callao han puesto sus cargos a disposición.