Trabajadores de la Municipalidad de Chorrillos protestan por falta de pagos: Les deben 4 meses

Un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Chorrillos realizaron una protesta en las afueras del Palacio Municipal en donde se venía llevando a cabo un sesión en la que participaban el alcalde Fernando Velasco y otros altos funcionarios.

Los manifestantes alzaron su voz de protesta y denunciaron falta de pagos por parte de la Municipalidad, en total, serían casi 5 meses los que llevan sin recibir su remuneración económica correspondiente.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegaron hasta el lugar de los hechos para controlar la situación, no obstante, durante el desarrollo de la protesta se produjo una trifulca con los agentes del orden que afortunadamente no pasó a mayores.

DESPIDOS

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, un sereno del distrito denunció que el Municipio despidió a varios trabajadores en agosto sin haberles abonado un solo centavo correspondiente a los meses anteriores.