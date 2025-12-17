Se cumplen 29 años del ataque terrorista del MRTA que dio paso a la Operación Chavín de Huántar

Se cumplen 29 años de la toma de la Residencia del Embajador de Japón, uno de los episodios más cruentos del terrorismo en el país y antecedente directo del llamado ‘rescate del siglo’. Un día como hoy, 17 de diciembre de 1996, un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) irrumpió en el inmueble durante una recepción oficial y tomó como rehenes a 72 personas, entre autoridades, diplomáticos y civiles.

“Es una fecha nefasta. Terroristas del MRTA tomaron la residencia del embajador de Japón y, desde ese momento, iniciamos un proceso de concentración y entrenamiento que culminó en la exitosa Operación Chavín de Huántar”, recordó César Valqui Luna, uno de los comandos que participó en el operativo de rescate que puso fin al secuestro tras 126 días de cautiverio.

El inmueble que entonces funcionaba como residencia diplomática fue convertido posteriormente en el Museo Chavín de Huántar, espacio abierto al público que conserva y difunde la memoria de aquel episodio clave en la historia reciente del Perú. El recorrido permite conocer los ambientes intervenidos y los pormenores del planeamiento táctico que hizo posible el rescate.

Cada sala del museo narra una etapa del operativo: desde la excavación de túneles por parte de las Fuerzas Armadas hasta el ingreso simultáneo para liberar a los rehenes. La operación dejó heridos y la lamentable pérdida de comandos, además de la neutralización de los terroristas, hechos que marcaron a una generación y redefinieron la estrategia del Estado frente al terrorismo.

HORARIOS Y VISITAS AL MUSEO

Para quienes deseen conocer de cerca esta historia, el Museo Chavín de Huántar atiende de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.; la experiencia incluye guías especializados que explican, con rigor histórico, cada fase del operativo y el contexto en el que se desarrolló.