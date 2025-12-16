Surco premia a la mejor fachada navideña en la calle Monte Umbroso

La Municipalidad de Santiago de Surco reconoció la creatividad y dedicación de los vecinos de la calle Monte Umbroso durante la realización del “Concurso de Fachadas Navideñas”, una actividad que reunió a familias y visitantes en torno al espíritu de la Navidad. El certamen premió dos categorías: mejor fachada de vivienda y mejor fachada de edificio.

En la categoría viviendas, el inmueble ubicado en el número 805 de la calle Monte Umbroso fue uno de los ganadores, destacando por su llamativa decoración. La fachada impresionó al público y al jurado gracias a su cuidada iluminación, adornos tradicionales como renos y otros elementos innovadores que resaltaron el ambiente festivo.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de universidades e institutos, quienes calificaron aspectos como creatividad, armonía e iluminación. Los vecinos de casi ocho cuadras formaron parte del concurso, contribuyendo al embellecimiento de la calle y demostrando el compromiso vecinal con esta iniciativa.

PREMIACIÓN A LOS GANADORES

La ceremonia de premiación incluyó diversas actividades para toda la familia, como coros y presentaciones artísticas. Hasta esta zona de Surco llegaron vecinos de otros distritos para disfrutar de las decoraciones, consolidando esta tradición navideña como una sana costumbre que fortalece la integración y el espíritu festivo en el distrito.