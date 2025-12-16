Variante K de la influenza A H3N2: por qué muta con rapidez y obliga a renovar vacunas cada año

En las últimas semanas, la variante K de la influenza AH3N2 ha captado la atención a nivel mundial debido a su rápida propagación. Aunque se trata de una variante de un virus conocido desde hace décadas, su capacidad de mutación vuelve a poner en debate por qué la influenza sigue generando olas estacionales de contagio y requiere vacunas actualizadas año tras año.

El profesor de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pablo Tsukayama, explicó que los virus como la influenza poseen un genoma de ARN, mucho más inestable que el ADN. Esta característica hace que, al replicarse, se produzcan errores genéticos con mayor frecuencia. “Mientras más errores, más probabilidades de mutar y de cambiar”, señaló el especialista, indicando que este proceso funciona como un mecanismo de evolución acelerada que permite al virus escapar de la presión del sistema inmune y de las vacunas.

A medida que el virus se transmite de una persona a otra, su estructura genética puede ir variando, aumentando su resistencia. Este fenómeno, conocido como “escape inmune”, explica por qué la lucha entre el organismo humano y la influenza es constante. Tsukayama precisó que esta carrera evolutiva obliga a rediseñar las vacunas cada año, con el objetivo de anticipar los cambios del virus y reducir el impacto de las infecciones estacionales.

PICOS ANUALES DE CONTAGIOS

El especialista aclaró que la variante K no corresponde a un virus nuevo, sino a una mutación dentro del subtipo AH3N2, que circula en la población humana desde hace más de 50 años. Si bien no suele ser letal, sí genera picos anuales de contagio, por lo que la vacunación continúa siendo una herramienta clave para fortalecer el sistema inmunológico, especialmente en poblaciones vulnerables. En ese contexto, expertos subrayan la importancia de que el Estado garantice un acceso oportuno, gratuito y masivo a las campañas de vacunación contra la influenza.