Indecopi sanciona a más de 100 colegios privados con multas que bordean S/ 3.5 millones

Más de 100 colegios particulares fueron sancionados por Indecopi tras detectarse diversas conductas irregulares que derivaron en multas cercanas a los 3 millones y medio de soles. Así lo informó la directora de Fiscalización de la entidad, Milagros Pozo, quien precisó que las sanciones alcanzaron a instituciones educativas privadas en distintas regiones del país.

Según detalló la funcionaria, en total se impusieron 279 sanciones a 110 colegios privados, lo que equivale a 637 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Las principales infracciones estuvieron relacionadas con la falta de idoneidad del servicio educativo, incumplimientos en la entrega de información a los padres de familia y la ausencia o deficiencias en el libro de reclamaciones.

Pozo indicó además que, como resultado de las labores de supervisión, se registraron más de 3,200 reclamos y alrededor de 1,600 denuncias a nivel nacional. Entre las conductas más reportadas figuran los cobros indebidos, el incumplimiento de normas vinculadas a casos de bullying, actos de discriminación y problemas en la selección de textos escolares, los cuales forman parte de los ejes prioritarios de fiscalización de Indecopi.

COBROS INDEBIDOS

En esa línea, la directora de Fiscalización remarcó que los cobros indebidos siguen siendo el principal motivo de reclamo en los centros educativos privados, recordando que solo está permitido cobrar matrícula y pensión. Finalmente, exhortó a los padres de familia a reportar cualquier irregularidad a través de la plataforma virtual de la institución, disponible en la página oficial de Indecopi, como parte de las acciones para proteger los derechos de los consumidores del servicio educativo.