Gobierno evalúa prorrogar estado de emergencia en Lima y Callao

A pocos días de que venza el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno prorrogue esta medida. El jefe policial indicó que la evaluación se realizará hasta el próximo 20 de diciembre, fecha en la que se analizarán los resultados obtenidos durante su aplicación.

Según Arriola, el estado de emergencia ha mostrado efectos positivos desde su declaratoria inicial el pasado 21 de octubre. Precisó que cualquier ampliación dependerá de un requerimiento sustentado por la Policía Nacional y de una decisión política del Ejecutivo, aunque destacó que existe una mayor sensación de seguridad y una reducción de delitos violentos, percepción que también ha sido recogida por diversos medios.

En esa misma línea, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, respaldó la continuidad del estado de emergencia al considerar que esta medida permite agilizar procesos administrativos, especialmente en la adquisición de equipos tecnológicos. El burgomaestre señaló que su efectividad no debe medirse únicamente por el número de detenidos, sino por la capacidad de fortalecer herramientas como la interceptación telefónica y la geolocalización para combatir la delincuencia.

POLICÍA MUNICIPAL

Asimismo, Bruce reiteró su propuesta de crear una Policía Municipal que se encargue de los delitos comunes, como robos y asaltos, a fin de que la Policía Nacional concentre sus esfuerzos en combatir delitos de mayor complejidad, como el narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado. Cabe recordar que el estado de emergencia en la capital fue ampliado por primera vez el 21 de noviembre, por lo que actualmente se encuentra en evaluación una posible nueva prórroga por 30 días adicionales.