Cercado de Lima: capturan a delincuentes que arrebataban celulares en moto

Tres peligrosos delincuentes que se dedicaban al robo de teléfonos celulares utilizando una motocicleta fueron capturados por agentes de la División de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Cercado de Lima, como parte de un operativo ejecutado tras labores de seguimiento e inteligencia en zonas específicas del distrito.

La intervención estuvo a cargo de efectivos policiales liderados por el coronel Juan Carlos Montúfar, quienes lograron reducir y detener a los sujetos luego de identificar su modo de operar. Según informó la PNP, los individuos arrebataban celulares al paso, principalmente a peatones, para luego huir rápidamente a bordo del vehículo menor.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos no solo actuaban en el Centro de Lima, sino también en distritos aledaños como Pueblo Libre, Jesús María y Breña, donde habrían cometido varios robos bajo la misma modalidad. Además, la Policía indicó que los intervenidos integrarían la organización criminal conocida como “Los Sabuesos del Crimen”.

TRASLADADOS A LA DIRINCRI

Tras su captura, los tres sujetos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, donde permanecen detenidos mientras continúan las diligencias correspondientes, a fin de determinar su responsabilidad en otros hechos delictivos y proceder conforme a ley. Mientras tanto, las investigaciones continúan su curso.